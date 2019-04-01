У Путіна відповіли Зеленському щодо компенсацій РФ за Крим і Донбас

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Понеділок, 1 квітня 2019, 13:14

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий пояснювати будь-якому політикові свою позицію щодо Донбасу і вважає, що не підлягає обговоренню тема приналежності анексованого Криму.

Про це він сказав у понеділок журналістам, коментуючи висловлювання кандидата в президенти України Володимира Зеленського, який заявив, що в разі зустрічі з Володимиром Путіним він має намір вимагати від нього повернення територій і виплати компенсацій Україні за їхнє захоплення, передає російський "Інтерфакс".

Він вкотре заявив, що Росія нібито не окуповує "ніяких українських територій".

Повідомляється, що з приводу анексованого Криму Пєсков заявив, що ця тема не підлягає обговоренню і "закрита раз і назавжди".

При цьому слова "окупація" і "анексія" прес-секретар Путіна назвав "абсолютно такими, що не застосовуються до Криму ні де-факто, ні де-юре".

Нагадаємо:

  • 31 березня під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський, кажучи про гіпотетичну зустріч з президентом РФ, сказав: "Якщо я зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу: "Ну, нарешті-то ви повернули наші території. Скільки ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації Криму і Донбасу, на всьому їх страшному, огидному шляху? ".
  • Раніше шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що вважає прийнятними компроміси в питанні повернення окупованих Криму і Донбасу культурно-мовні особливості цих регіонів.
  • За даними ЦВК, вже опрацьовано понад 70% голосів виборців. Результати свідчать про те, що кандидат у президенти Володимир Зеленський набирає 30,46% голосів, а Петро Порошенко - 16,18%.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.

Теми: Зеленський Крим Донбас окупація Росія


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