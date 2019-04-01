У Путіна відповіли Зеленському щодо компенсацій РФ за Крим і Донбас

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий пояснювати будь-якому політикові свою позицію щодо Донбасу і вважає, що не підлягає обговоренню тема приналежності анексованого Криму.

Про це він сказав у понеділок журналістам, коментуючи висловлювання кандидата в президенти України Володимира Зеленського, який заявив, що в разі зустрічі з Володимиром Путіним він має намір вимагати від нього повернення територій і виплати компенсацій Україні за їхнє захоплення, передає російський "Інтерфакс".

Він вкотре заявив, що Росія нібито не окуповує "ніяких українських територій".

Повідомляється, що з приводу анексованого Криму Пєсков заявив, що ця тема не підлягає обговоренню і "закрита раз і назавжди".

При цьому слова "окупація" і "анексія" прес-секретар Путіна назвав "абсолютно такими, що не застосовуються до Криму ні де-факто, ні де-юре".

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