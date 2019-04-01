ОБСЄ визнала вибори в Україні вільними

Перший тур виборів президента України був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють в Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні.

Про це сказав президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори і була забезпечена можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все буде визначатися в другому турі", - сказав він.

Глава спостерігачів ОБСЕ Доріс Барнетт заявила, що незважаючи на раніше висловлені побоювання, день виборів в Україні пройшов добре.

"У мене великі надії на те, що після підтвердження, результат буде визнаний і що другий тур буде таким же мирним, упорядкованим і ефективним", - відзначила вона.

Президент ОБСЄ провів прес-конференції разом з представниками місії міжнародних спостерігачів у складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

БДІПЛ ОБСЄ надсилала запит у Росію щодо участі у місії громадян з РФ, але Україна ухвалила законопроект про заборону участі російських спостерігачів на виборах в Україні. Громадяни РФ за першим туром виборів в Україні не спостерігали.

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