ОБСЄ визнала вибори в Україні вільними

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Понеділок, 1 квітня 2019, 15:27

Перший тур виборів президента України був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють в Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні.

Про це сказав президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори і була забезпечена можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все буде визначатися в другому турі", - сказав він.

Глава спостерігачів ОБСЕ Доріс Барнетт заявила, що незважаючи на раніше висловлені побоювання, день виборів в Україні пройшов добре.

"У мене великі надії на те, що після підтвердження, результат буде визнаний і що другий тур буде таким же мирним, упорядкованим і ефективним", - відзначила вона.

Президент ОБСЄ провів прес-конференції разом з представниками місії міжнародних спостерігачів у складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

БДІПЛ ОБСЄ надсилала запит у Росію щодо участі у місії громадян з РФ, але Україна ухвалила законопроект про заборону участі російських спостерігачів на виборах в Україні. Громадяни РФ за першим туром виборів в Україні не спостерігали.

Нагадаємо: 

  • Центральна виборча комісія опрацювала 80,33% протоколів, за попередніми результатами, Володимира Зеленського підтримали 30,41% виборців, а Петра Порошенка – 16,03%.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.

Теми: ОБСЄ вибори вибори президента 2019 Україна


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