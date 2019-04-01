ОБСЄ визнала вибори в Україні вільними
Перший тур виборів президента України був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють в Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні.
Про це сказав президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори і була забезпечена можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все буде визначатися в другому турі", - сказав він.
Глава спостерігачів ОБСЕ Доріс Барнетт заявила, що незважаючи на раніше висловлені побоювання, день виборів в Україні пройшов добре.
"У мене великі надії на те, що після підтвердження, результат буде визнаний і що другий тур буде таким же мирним, упорядкованим і ефективним", - відзначила вона.
Президент ОБСЄ провів прес-конференції разом з представниками місії міжнародних спостерігачів у складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.
БДІПЛ ОБСЄ надсилала запит у Росію щодо участі у місії громадян з РФ, але Україна ухвалила законопроект про заборону участі російських спостерігачів на виборах в Україні. Громадяни РФ за першим туром виборів в Україні не спостерігали.
Нагадаємо:
- Центральна виборча комісія опрацювала 80,33% протоколів, за попередніми результатами, Володимира Зеленського підтримали 30,41% виборців, а Петра Порошенка – 16,03%.
- Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
- Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.
powered by lun.ua