Пораховано більше 90% протоколів: рейтинг Порошенка опустився нижче 16%
ЦВК опрацювала 90.70% протоколів і згідно з результатами, 15,98% виборців проголосували за Петра Порошенка і 30,26% віддали голоси за Володимира Зеленського.
Про це свідчать оновлені дані ЦВК.
Різниця між Зеленським та Порошенком зберігається на рівні 14,28%. За підсумками обробки 70,61% протоколів, розрив між ними зберігся такий самий, однак тоді рейтинг Зеленського складав 30,46%, а Порошенка - 16,18%.
Найбільше за Зеленського віддали голосів жителі Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Запорізької області.
Водночас за Порошенка найбільше проголосували у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.
За підсумками обробки 50,36% протоколів, розрив між Зеленським і Порошенком складав 13,84%.
За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,36% виборців.
Кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко отримав 11,53% голосів.
Найбільше Бойка підтримали у Луганській і Донецькій областях.
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко - 7,00%, екс-глава СБУ Ігор Смешко - 5,98%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 5,45%, кандидат від партії "Опозиційний блок" Олександр Вілкул - 4,23%, кандидат від правих сил Руслан Кошулинський - 1,65%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
При цьому 1,18% бюлетенів визнали недійсними.
Нагадаємо:
- Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
- Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.