Facebook використовуватиме штучний інтелект для пошуку профілів померлих

1122 перегляди
Середа, 10 квітня 2019, 00:39

У компанії Facebook заявили, що будуть використовувати штучний інтелект для пошуку профілів людей, які померли, щоб їхні друзі та члени сім'ї не отримували, наприклад, болісних нагадувань про їхній день народження.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що соцмережа також додає спеціальний розділ до облікових записів, які належать людям, що померли, - друзі та члени сім'ї зможуть писати повідомлення та обмінюватися фотографіями у цьому розділі, щоб вшановувати пам'ять близьких.

Крім цього, Facebook посилює правила щодо того, хто може увічнити обліковий запис. Раніше це міг зробити кожен, надіславши доказ того, що хтось помер, наприклад, некролог. Тепер він повинен бути другом або членом сім'ї.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: facebook соцмережі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Facebook заблокував сторінку центру, який брав аналізи у Зеленського 8 квітня 2019, 19:33
Facebook планує прокласти підводний кабель навколо Африки 8 квітня 2019, 04:03
Цукерберг не гарантує захист від втручання у вибори Європарламенту 3 квітня 2019, 07:52
Усі новини
Головні новини
На "стіну Яценюка" витратили вже 1,3 мільярда — ДПСУ
Стало відомо, хто з нардепів зібрався йти із "Самопомічі"
Штаб Порошенка про Путіна на бордах: Дозволу у вбивці не питали
У кого з керівників державних компаній найбільші зарплати. Топ-30
Усі новини
Досвід

Як українець Саша Ямковий відкрив одну з найкращих кав'ярень Європи

ted

Чим насправді є вуглеводи?

здоров'я

Вичистити все: гігієна від унітазу до матраців і зубної щітки