Facebook використовуватиме штучний інтелект для пошуку профілів померлих

У компанії Facebook заявили, що будуть використовувати штучний інтелект для пошуку профілів людей, які померли, щоб їхні друзі та члени сім'ї не отримували, наприклад, болісних нагадувань про їхній день народження.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що соцмережа також додає спеціальний розділ до облікових записів, які належать людям, що померли, - друзі та члени сім'ї зможуть писати повідомлення та обмінюватися фотографіями у цьому розділі, щоб вшановувати пам'ять близьких.

Крім цього, Facebook посилює правила щодо того, хто може увічнити обліковий запис. Раніше це міг зробити кожен, надіславши доказ того, що хтось помер, наприклад, некролог. Тепер він повинен бути другом або членом сім'ї.