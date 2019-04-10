Facebook будет использовать искусственный интеллект для поиска профилей умерших

В компании Facebook заявили, что будут использовать искусственный интеллект для поиска профилей умерших, чтобы их друзья и члены семьи не получали, например, болезненных напоминаний об их дне рождения.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что соцсеть также добавляет специальный раздел к учетным записям, которые принадлежат умершим, - друзья и члены семьи смогут писать сообщения и обмениваться фотографиями в этом разделе, чтобы почтить память близких.

Кроме этого, Facebook ужесточает правила относительно того, кто может увековечить учетную запись. Раньше это мог сделать каждый, отправив доказательство того, что кто-то умер, например, некролог. Теперь он должен быть другом или членом семьи.