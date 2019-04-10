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Парламентські вибори в Ізраїлі: екзит-поли не виявили переможця

Середа, 10 квітня 2019, 01:32

За даними екзит-полів, на позачергових парламентських виборах в Ізраїлі, які пройшли 9 квітня, головні суперники отримують приблизно однакові результати.

Про це повідомляє DW.

За результами екзит-полу телеканалу Channel 13, правоцентристська партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та лівоцентристський альянс "Кахоль-Лаван", лідером якого є колишній начальник генштабу ізраїльської армії Бені Ганц, отримують по 36 місць у парламенті.

Дані екзит-полу, який провів телеканал Channel 12, свідчать, що "Лікуд" отримала 33 місця, "Кахоль-Лаван" - 37.

За результатми екзит-полу, проведеного суспільною телекомпанією Kan, "Лікуд" отримує 36 місць, "Кахоль-Лаван" - 37. 

Зазначається, що Нетаньяху та Ганц оголосили про перемогу своїх сил на виборах. 

На виборах право голосу мають 6,3 мільйона громадян. Прохідний бар'єр для партій-учасниць - 3,25% голосів.

"Після голосування переможця чекають переговори по створенню урядової коаліції, оскільки жодна з партій не отримала понад 61 місця з 120 в парламенті", - йдеться у повідомленні.

Підсумковий розподіл сил буде також залежати від кількості місць, які отримають кілька інших партій, що традиційно входять до коаліції правих або лівих. Офіційні попередні результати підрахунку голосів оприлюднять 10 квітня.

У разі підсумкової перемоги правої коаліції Біньямін Нетаньяху стане прем'єр-міністром країни вп'яте. У такому випадку він поб'є рекорд за тривалістю перебуванні на посаді глави уряду.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльвибори
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