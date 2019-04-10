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Парламентские выборы в Израиле: экзит-полы не выявили победителя

Среда, 10 апреля 2019, 01:32

По данным экзит-полов, на внеочередных парламентских выборах в Израиле, которые прошли 9 апреля, главные соперники получают примерно одинаковые результаты.

Об этом сообщает DW.

По результатам экзит-пола телеканала Channel 13, правоцентристская партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и левоцентристский альянс "Кахоль-Лаван", лидером которого является бывший начальник генштаба израильской армии Бени Ганц, получают по 36 мест в парламенте.

Данные экзит-пола, который провел телеканал Channel 12, свидетельствуют, что "Ликуд" получила 33 места, "Кахоль-Лаван" - 37.

По результатми экзит-пола, проведенного общественной телекомпанией Kan, "Ликуд" получает 36 мест, "Кахоль-Лаван" - 37.

Отмечается, что Нетаньяху и Ганц объявили о победе своих сил на выборах.

На выборах право голоса имеют 6,3 миллиона граждан. Проходной барьер для партий-участниц - 3,25% голосов.

"После голосования победителя ждут переговоры по созданию правительственной коалиции, поскольку ни одна из партий не получила более 61 места из 120 в парламенте", - говорится в сообщении.

Итоговый расклад сил будет также зависеть от количества мест, которые получат несколько других партий, традиционно входящих в коалицию правых или левых. Официальные предварительные результаты подсчета голосов будут обнародованы 10 апреля.

В случае итоговой победы правой коалиции Биньямин Нетаньяху станет премьер-министром страны в пятый раз. В таком случае он побьет рекорд по продолжительности пребывании в должности главы правительства.

Темы: Израильвиборы
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