Парламентские выборы в Израиле: экзит-полы не выявили победителя

299 просмотров 299 просмотров
Среда, 10 апреля 2019, 01:32

По данным экзит-полов, на внеочередных парламентских выборах в Израиле, которые прошли 9 апреля, главные соперники получают примерно одинаковые результаты.

Об этом сообщает DW.

По результатам экзит-пола телеканала Channel 13, правоцентристская партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и левоцентристский альянс "Кахоль-Лаван", лидером которого является бывший начальник генштаба израильской армии Бени Ганц, получают по 36 мест в парламенте.

Данные экзит-пола, который провел телеканал Channel 12, свидетельствуют, что "Ликуд" получила 33 места, "Кахоль-Лаван" - 37.

По результатми экзит-пола, проведенного общественной телекомпанией Kan, "Ликуд" получает 36 мест, "Кахоль-Лаван" - 37.

Отмечается, что Нетаньяху и Ганц объявили о победе своих сил на выборах.

На выборах право голоса имеют 6,3 миллиона граждан. Проходной барьер для партий-участниц - 3,25% голосов.

"После голосования победителя ждут переговоры по созданию правительственной коалиции, поскольку ни одна из партий не получила более 61 места из 120 в парламенте", - говорится в сообщении.

Итоговый расклад сил будет также зависеть от количества мест, которые получат несколько других партий, традиционно входящих в коалицию правых или левых. Официальные предварительные результаты подсчета голосов будут обнародованы 10 апреля.

В случае итоговой победы правой коалиции Биньямин Нетаньяху станет премьер-министром страны в пятый раз. В таком случае он побьет рекорд по продолжительности пребывании в должности главы правительства.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Израиль виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп рассказал, как признал аннексию Голанских высот после "коротенького урока истории" 7 апреля 2019, 18:54
Израильская компания купила украинского разработчика искусственного интеллекта 2 апреля 2019, 18:28
Помпео: признание Голанских высот частью Израиля способствует мирному процессу 28 марта 2019, 04:53
Все новости
Главные новости
Стало известно, кто из нардепов собрался уходить из "Самопомичи"
Штаб Порошенко о Путине на бордах: Разрешения у убийцы не спрашивали
У кого из руководителей госкомпаний наибольшие зарплаты. Топ-30
Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах президента
Все новости
исследование

Лучше худеть семьей!

Фото

Как выглядят литовские собаки

Кино

6 фильмов апреля

Поиск по сайту
Архив
Весь архів