У березні адмінмежу з Кримом перетинали на 28% частіше

Протягом березня 2019 року адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області в обох напрямках перетнули 155 618 осіб та 26 096 одиниць транспортних засобів - на 28,58 % більше порівняно з лютим.

Про це повідомили у Міністерстві з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Громадяни України, які живуть на тимчасово окупованій території, їздять на контрольовану територію для відвідування родини, для закупівлі необхідних товарів, отримання послуг тощо", - зазначили у відомстві.

Зокрема, КПВВ "Каланчак" у напрямку України перетнули 37 343 осіб, у зворотному - 38 750 осіб, КПВВ "Чонгар" 35 676 та 35 434 осіб відповідно, через КПВВ "Чаплинка" в напрямку України проїхали 4 213 осіб, у зворотному - 4 202 осіб.

Разом з тим, за даними МінТОТ, у березні лінію розмежування на сході України в обох напрямках перетнуло 1 141 800 осіб, з них через КПВВ у Донецькій області - 850 400 осіб, через КПВВ "Станиця Луганська" - 291 400 осіб.

Порівняно з лютим зафіксовано збільшення загальної кількості перетинів у Донецькій та Луганській областях на 19,40%.