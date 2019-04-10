В марте админграницу с Крымом пересекали на 28% чаще

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Среда, 10 апреля 2019, 03:18

В течение марта 2019 года административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 155 618 человек и 26 096 единиц транспортных средств - на 28,58% больше по сравнению с февралем.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и т.п.", - отметили в ведомстве.

В частности, КПВВ "Каланчак" в направлении Украины пересекли 37 343 человек, в обратном - 38 750 человек, КПВВ "Чонгар" 35 676 и 35 434 человек соответственно, через КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины проехали 4 213 человек, в обратном - 4 202 человек.

Вместе с тем, по данным МинТОТ, в марте линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекло 1 141 800 человек, из них через КПВВ в Донецкой области - 850 400 человек, через КПВВ "Станица Луганская" - 291 400 человек.

По сравнению с февралем зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой и Луганской областях на 19,40%.

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Темы: Крым оккупация граница


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