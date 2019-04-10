У Сенаті США попередили Туреччину про санкції, якщо вона отримає російські С-400

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Середа, 10 квітня 2019, 04:16

Сенатори США Джим Інгофф, Джим Ріш та Боб Менендес заявили, що на Туреччину накладуть важкі санкції, якщо вона отримає поставки російських систем ППО С-400.

Про це йдеться у їхній колонці, оприлюдненій виданням The New York Times, передає "Голос Америки".

За їх словами, Анкарі доведеться обирати між С-400 та американськими літаками, отримати обидві технології їй не дозволять.

Інгофф, Ріш та Менендес підкреслили, що якщо Туреччина справді отримає С-400 у липні, як заплановано, її позбавлять  права отримати американські винищувачі F-35.

Вони додали, що у такому випадку турецькі промислові підприємства, які залучені до створення та обслуговування програми F-35, будуть з неї виключені.

"Придбання Туреччиною С-400 було би несумісним із її забов'язаннями перед НАТО та зменшило би її спроможність гармонійно взаємодіяти з союзниками. Придбання С-400 створило би неприйнятний ризик, бо радарна система С-400 може дати збройним силам Росії можливість вирахувати, як працюють F-35", - заявили сенатори.

"Санкції важко вдарять по економіці Туреччини - позначаться на міжнародних ринках, відлякають прямі закордонні інвестиції та завдадуть шкоди аерокосмічній та оборонній промисловості Туреччини", - наголосили вони.

Нагадаємо: 

  • Раніше Reuters повідомило, що США вирішили припинити постачання Туреччині деталей для винищувачів F-35 через плани Анкари купити російську систему протиракетної оборони С-400.

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Теми: США Туреччина


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