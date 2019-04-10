Росія і Білорусь спільно потренують десантників

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Середа, 10 квітня 2019, 14:09

На полігоні в Бресті РФ та Білорусі проведуть спільні батальйонно тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі.

Відзначається, що навчання пройдуть 16-18 квітня.

"Задумом навчань передбачено відпрацювання дій підрозділів, в тому числі спільних, по веденню контрдиверсійні дій і взяття під контроль умовного району відповідальності, пошуку і знищення умовних диверсійних розвідувальних груп противника і незаконних збройних формувань", - сказано в повідомленні.

За даними Міноборони, у навчаннях візьмуть участь десантно-штурмовий батальйон 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади та парашутно-десантний батальйон 103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.

Повідомляється, що в Брест вже прибула парашутно-десантна рота 106-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ Збройних сил РФ.

Українська правда

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Теми: Росія Білорусь Міноборони


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