Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия и Беларусь совместно потренируют десантников

Среда, 10 апреля 2019, 14:09

На полигоне в Бресте РФ и беларусь проведут совместные батальонно тактические  учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Отмечается, что учения пройдут  16-18 апреля.

"Замыслом учения предусмотрена отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятие под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, в учении примут участие десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Сообщается, что в Брест уже прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных сил РФ.

Украинская правда
Темы: РосcияБеларусьМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Росcия
Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: