Россия и Беларусь совместно потренируют десантников

На полигоне в Бресте РФ и беларусь проведут совместные батальонно тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Отмечается, что учения пройдут 16-18 апреля.

"Замыслом учения предусмотрена отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятие под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, в учении примут участие десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Сообщается, что в Брест уже прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных сил РФ.