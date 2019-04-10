Россия и Беларусь совместно потренируют десантников
На полигоне в Бресте РФ и беларусь проведут совместные батальонно тактические учения с боевой стрельбой.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Отмечается, что учения пройдут 16-18 апреля.
"Замыслом учения предусмотрена отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятие под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении.
По данным Минобороны, в учении примут участие десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Сообщается, что в Брест уже прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных сил РФ.
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