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Порошенка вдвічі більше за інших показували по ТБ перед першим туром – ЧЕСНО

Середа, 10 квітня 2019, 14:08

В останній тиждень перед першим туром голосування один український телеканал транслював у середньому 129 рекламних політичних роликів протягом однієї доби.

Про це у своєму дослідженні пише громадський рух "ЧЕСНО".

Для проведення дослідження обрали 5 найрейтинговіших телеканалів (ТРК "Україна", "1+1", "Інтер", "ICTV", "СТБ") та порахували середню кількість трансляцій реклами з кандидатами на добу в період з 25 до 29 березня.

Вказується, що у цей період (перший тур пройшов 31 березня) були пікові дні за видатками на телерекламу кількох топ-кандидатів.

"Зокрема, Юлія Тимошенко на день витрачала 7 мільйонів гривень, Петро Порошенко – 6,7 мільйона, Володимир Зеленський – 2,2 мільйона", - сказано у публікації.

 

Якщо у грудні 2018 року один телеканал транслював у середньому 12 роликів політреклами на день, а в лютому 2019-го – 60, то упродовж останнього тижня березня цей показник досяг рекордних 129 показів реклами на одному телеканалі протягом однієї доби.

"Найбільше реклами виходило за участю Петра Порошенка, який упродовж останнього тижня перед виборами, з 25 до 29 березня з'являвся на телеканалах у рекламних роликах понад 1400 разів. Показів роликів його конкурентів Юлії Тимошенко, Олександра Вілкула та Юрія Бойка було більш ніж 600. Трохи менше – 587 трансляцій реклами – було у Володимира Зеленського", - повідомляє громадянський рух.

Загалом телереклама за період з 25 до 29 березня мала б коштувати кандидатам у президенти України понад 90 мільйонів гривень. 45% цих видатків становила вартість телереклами Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

Під час аналізу були використані результати моніторингу реклами на телебаченні за період з 1 січня до 31 березня 2019 року та дані про вартість одиниці ефірного часу для передвиборчої агітації на телеканалах.

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Теми: Порошенковибори президента 2019агітація
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