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Перед первым туром Порошенко вдвое больше других показывали по ТВ – ЧЕСНО

Среда, 10 апреля 2019, 14:08

В последнюю неделю перед первым туром голосования один украинский телеканал транслировал в среднем 129 рекламных политических роликов в течение суток.

Об этом в своем исследовании пишет общественное движение "ЧЕСНО".

Для проведения исследования выбрали 5 самых рейтинговых телеканалов (ТРК "Украина", "1+1", "Интер", "ICTV", "СТБ") и посчитали среднее количество трансляций рекламы с кандидатами в сутки в период с 25 по 29 марта.

Указывается, что в этот период (первый тур прошел 31 марта) были пиковые дни по расходам на телерекламу нескольких топ-кандидатов.

"В частности, Юлия Тимошенко в день тратила 7 млн гривен, Петр Порошенко - 6,7 млн, Владимир Зеленский – 2,2 млн", - говорится в публикации.

Если в декабре 2018 один телеканал транслировал в среднем 12 роликов политрекламы в день, а в феврале 2019-го – 60, то в течение последней недели марта этот показатель достиг рекордных 129 показов рекламы на одном телеканале в течение суток.

 

"Больше всего рекламы получалось с участием Петра Порошенко, который на протяжении последней недели перед выборами, с 25 до 29 марта появлялся на телеканалах в рекламных роликах более 1400 раз. Показов роликов его конкурентов Юлии Тимошенко, Александра Вилкула и Юрия Бойко было более 600. чуть меньше - 587 трансляций рекламы - было у Владимира Зеленского", - сообщает общественное движение.

В общем телереклама за период с 25 до 29 марта должна стоить кандидатам в президенты Украины более 90 млн гривен. 45% этих расходов составляла стоимость телерекламы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

При анализе были использованы результаты мониторинга рекламы на телевидении за период с 1 января по 31 марта 2019 и данные о стоимости единицы эфирного времени для предвыборной агитации на телеканалах.

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Темы: Порошенковыборы президента 2019агитация
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