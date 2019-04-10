Штаб Порошенка показав інші борди – з Галкіним і Зеленським

Борди з президентом Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним мали на меті нагадати країні, що в умовах серйозних викликів їй потрібен сильний президент.

Про це на брифінгу 10 квітня заявив представник штабу президента Олег Медведєв.

"Бо завдання глави держави не розсмішити Путіна, як в планах нашого опонента, і не ставати перед Путіним на коліна, а сміливо йому дивитися в очі і захищати людей. От що значить цей борд", - сказав він.

Медведєв також показав ще кілька "варіантів" бордів, на яких зображені Порошенко і російський комік Максим Галкін, Галкін і Володимир Зеленський, а також Зеленський і Путін.

"Напевно, для нас була би більш легкою така ситуація (Порошенко – Галкін – ред.). Якби склалася така конфігурація переговірників, то Порошенку було би легше знайти спільну мову з Росією. Очевидно, що для нашого опонента більш цікавою була би отака гіпотетична ситуація (Галкін – Зеленський). Очевидно їм легше було би знайти спільну мову", - сказав представник штабу Порошенка.

Разом з тим він додав, що вони зовсім собі не можуть уявити ситуацію, коли Путіну протистоятиме Зеленський.

"Тому єдино правильним бордом ми вважаємо перший. На наше глибоке переконання з двох кандидатів тільки Порошенко має достатньо сили і політичної волі, достатньо досвіду, щоб протистояти Путіну. Ось проста – проста, як двері – логіка цього борду", - сказав Медведєв.

Він також додав, що категорично відкидає звинувачення, що цей борд був покликаний створити з Зеленського образ агента Путіна.

"Категорично ні. Це немає нічого спільного з реальністю. Ніхто у нас не вважає, що Зеленський є маріонеткою Путіна, так само ми не вважаємо, що прибічники Володимира Олександровича є симпатиками Путіна", - підсумував Медведєв.