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Штаб Порошенко показал другие борды – с Галкиным и Зеленским

Среда, 10 апреля 2019, 15:04

Борды с президентом Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным имели целью напомнить стране, что в условиях серьезных вызовов ей нужен сильный президент.

Об этом на брифинге 10 апреля заявил представитель штаба президента Олег Медведев.

"Потому что задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента, и не становиться перед Путиным на колени, а смело ему смотреть в глаза и защищать людей. Вот что значит этот борд", - сказал он.

Медведев также показал еще несколько "вариантов" бордов, на которых изображены Порошенко и российский комик Максим Галкин, Галкин и Владимир Зеленский, а также Зеленский и Путин. 

 

"Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация (Порошенко – Галкин – ред.). Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация (Галкин – Зеленский – ред.). Очевидно, им легче было бы найти общий язык", - сказал представитель штаба Порошенко. 

 

Вместе с тем он добавил, что они совсем себе не могут представить ситуацию, когда Путину будет противостоять Зеленский. 

 

"Поэтому единственно правильным бордом мы считаем первый. По нашему глубокому убеждению из двух кандидатов только Порошенко имеет достаточно силы и политической воли, достаточно опыта, чтобы противостоять Путину. Вот простая – простая, как дверь – логика этого борда", - сказал Медведев.

Он также добавил, что категорически отвергает обвинения, что этот борд был призван создать с Зеленского образ агента Путина.

"Категорически нет. Это не имеет ничего общего с реальностью. Никто у нас не считает, что Зеленский является марионеткой Путина, так же мы не считаем, что сторонники Владимира Александровича являются сторонниками Путина", - подытожил Медведев.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019реклама
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