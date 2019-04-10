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У КМДА шукали бомбу, всіх евакуйовували

Середа, 10 квітня 2019, 16:27

Невідомі повідомили про замінування будівлі Київської міської державної адміністрації, всіх працівників евакуювали.

Про це "Українській правді" повідомила керівник прес-служби КМДА Катерина Баранова.

"Надійшло повідомлення, що будівлю КМДА замінували. Всіх евакуювали", - зазначила вона.

За її словами, наразі на місце події прибула група кінологів та вибухотехніків.

Речник пояснила, якщо кінологи справляться до кінця робочого дня, то всі повернуться назад на свої робочі місця.

Столичні правоохоронці повідомили, що перевіряють повідомлення про замінування адмінбудівлі у центрі столиці. Інформацію про замінування вони отримали о 15.00.

"На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, рятувальники та медики", - зазначили в поліції.

О 18.19 керівник прес-служби повідомила УП, що виклик був хибним. Вибухівки у будівлі КМДА не виявили.

Українська правда

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Теми: КМДАКиїв
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