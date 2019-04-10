Невідомі повідомили про замінування будівлі Київської міської державної адміністрації, всіх працівників евакуювали.

Про це "Українській правді" повідомила керівник прес-служби КМДА Катерина Баранова.

"Надійшло повідомлення, що будівлю КМДА замінували. Всіх евакуювали", - зазначила вона.

За її словами, наразі на місце події прибула група кінологів та вибухотехніків.

Речник пояснила, якщо кінологи справляться до кінця робочого дня, то всі повернуться назад на свої робочі місця.