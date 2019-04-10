В КГГА ищут бомбу, всех эвакуировали
1168 просмотров
Среда, 10 апреля 2019, 16:27
Неизвестные сообщили о минированыи здания Киевской городской государственной администрации, всех работников эвакуировали.
Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова.
"Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали", - отметила она.
По ее словам, в настоящее время на место происшествия прибыла группа кинологов и взрывотехников.
Представитель пояснила, если кинологи справятся до конца рабочего дня, то все вернутся обратно на свои рабочие места.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua