В КГГА ищут бомбу, всех эвакуировали

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Среда, 10 апреля 2019, 16:27

Неизвестные сообщили о минированыи здания Киевской городской государственной администрации, всех работников эвакуировали.

Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова.

"Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали", - отметила она.

По ее словам, в настоящее время на место происшествия прибыла группа кинологов и взрывотехников.

Представитель пояснила, если кинологи справятся до конца рабочего дня, то все вернутся обратно на свои рабочие места.

Украинская правда

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Темы: КГГА Киев


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