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В КГГА искали бомбу, всех эвакуировали

Среда, 10 апреля 2019, 16:27

Неизвестные сообщили о минированыи здания Киевской городской государственной администрации, всех работников эвакуировали.

Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова.

"Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали", - отметила она.

По ее словам, в настоящее время на место происшествия прибыла группа кинологов и взрывотехников.

Представитель пояснила, если кинологи справятся до конца рабочего дня, то все вернутся обратно на свои рабочие места.

Столичные правоохранители сообщили, что проверяют сообщение о минировании админздания в центре столицы. Информацию о минировании они получили в 15.00.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики", - отметили в полиции.

В 18.19 руководитель пресс-службы сообщила УП, что вызов был ложным. Взрывчатки в здании КГГА не обнаружили.

Украинская правда

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Темы: КГГАКиев
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