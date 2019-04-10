Неизвестные сообщили о минированыи здания Киевской городской государственной администрации, всех работников эвакуировали.

Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова.

"Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали", - отметила она.

По ее словам, в настоящее время на место происшествия прибыла группа кинологов и взрывотехников.

Представитель пояснила, если кинологи справятся до конца рабочего дня, то все вернутся обратно на свои рабочие места.