На Харківщині затримали банду, яка 7 років грабувала інкасаторів

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Середа, 10 квітня 2019, 20:44

Харківські поліцейські затримали банду, яка останні сім років нападала на інкасаторів.

Про це повідомив керівник Головного управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех у Facebook.

"Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, фахівці харківського Управління стратегічних розслідувань, Слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Харківського гарнізону об’єднаних сил викрили 10 злочинців, які входили до складу цієї банди", - написав він.

За його словами, дев’ять затриманих – мешканці Києва, один – харків’янин. Серед них є ті, хто вже був засуджений за інші злочини. Жоден з них не працював.

"Починаючи з 2013 року вони займалися розбоями. Один рік – один напад на інкасаторів. Злочинний "улов" чималий. Щонайменше 15 млн. грн. Гроші витрачали на коштовні автівки і закордонний відпочинок", - розповів Бех.

Він додав, що правоохоронці вилучили у затриманих арсенал зброї, який зберігався в гаражах підозрюваних у Києві.

"Гранатомети, автомати, пістолети, вибухівка, патрони, гранати вилучені під час обшуків. Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи", - додав Бех.

Українська правда

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Теми: Харківська область поліція


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