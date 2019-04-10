На Харьковщине задержали банду, которая 7 лет грабила инкассаторов
Харьковские полицейские задержали банду, которая последние семь лет нападала на инкассаторов.
Об этом сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех в Facebook.
"Сотрудники Департамента стратегических расследований, специалисты харьковского Управления стратегических расследований, Следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил разоблачили 10 преступников, которые входили в состав этой банды", - написал он.
По его словам, девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления. Ни один из них не работал.
"Начиная с 2013 года они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный "улов" немалый. По меньшей мере 15 млн. грн. Деньги тратили на дорогие машины и зарубежный отдых", - рассказал Бех.
Он добавил, что правоохранители изъяли у задержанных арсенал оружия, который хранился в гаражах подозреваемых в Киеве.
"Гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты изъяты во время обысков. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", - добавил Бех.
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