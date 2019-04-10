Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине задержали банду, которая 7 лет грабила инкассаторов

Среда, 10 апреля 2019, 20:44

Харьковские полицейские задержали банду, которая последние семь лет нападала на инкассаторов.

Об этом сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех в Facebook.

"Сотрудники Департамента стратегических расследований, специалисты харьковского Управления стратегических расследований, Следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил разоблачили 10 преступников, которые входили в состав этой банды", - написал он.

По его словам, девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления. Ни один из них не работал.

"Начиная с 2013 года они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный "улов" немалый. По меньшей мере 15 млн. грн. Деньги тратили на дорогие машины и зарубежный отдых", - рассказал Бех.

Он добавил, что правоохранители изъяли у задержанных арсенал оружия, который хранился в гаражах подозреваемых в Киеве.

"Гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты изъяты во время обысков. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", - добавил Бех.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Харьковская область
Враг запустил по Харькову ракеты С-300, есть пострадавший
РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Харьковскую область
Оккупанты обстреляли Новоосиново на Харьковщине: 5 пострадавших
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: