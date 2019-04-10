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ПАРЄ ухвалила рішення про Росію, прибравши з нього небезпечні норми

Середа, 10 квітня 2019, 21:27
ПАРЄ ухвалила рішення про Росію, прибравши з нього небезпечні норми

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи", яка початково мала на меті зняття санкційного тиску з Російської Федерації.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За дане рішення проголосувало 105 членів ПАРЄ, 30 – проти, 16 утрималися.

Доповідь та проект цього рішення готував проросійський депутат від Нідерландів Тіні Кокс. Однак під час підготовки документу до голосування вдалося прибрати з тексту ключові небезпечні норми.

Як повідомлялося, початково пропонувалося запропонувати новий складний механізм запровадження санкцій, скасувавши існуючу санкційну процедуру. Натомість, в ухваленому документі йдеться про те, що нова громіздка процедура буде створена на додаток до існуючої, нинішнє право ПАРЄ самостійно накладати санкції на Росію залишається без змін.

У відповідності до ухваленого рішення, додаткову санкційну процедуру можна буде застосовувати для запровадження найжорсткіших санкцій проти держави-члена РЄ, включаючи рекомендацію про вихід цієї держави з Ради Європи. У рішення підкреслюється, що воно викликане ситуацією, яку створила Росія після анексії Криму та нападу на Донбас, тому ця процедура може бути запроваджена також проти РФ. 

Рішення про ці найжорсткіші санкції має бути ухвалене за спільним рішенням ПАРЄ, Комітету міністрів та генерального секретаря Ради Європи. Деталі та регламент цієї процедури ще мають бути узгоджені.

Детальніше про це - у статті  Санкції без зради Європи: як Україна наблизилася до нової перемоги над РФ.

Теми: ЄСРосія
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