ПАСЕ приняла решение о России, убрав из него опасные нормы

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Среда, 10 апреля 2019, 21:27

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления из Российской Федерации.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

За данное решение проголосовали 105 членов ПАСЕ, 30 - против, 16 воздержались.

Доклад и проект этого решения готовил пророссийский депутат от Нидерландов Тини Кокс. Однако при подготовке документа к голосованию удалось убрать из текста ключевые опасные нормы.

Как сообщалось, изначально предлагалось предложить новый сложный механизм введения санкций, отменив существующую санкционную процедуру. Но в принятом документе говорится о том, что новая громоздкая процедура будет создана в дополнение к существующей, нынешнее право ПАСЕ самостоятельно налагать санкции на Россию остается без изменений.

В соответствии с принятым решением, дополнительную санкционные процедуру можно будет применять для введения жестких санкций против государства-члена СЕ, включая рекомендации о выходе этого государства из Совета Европы. В решение подчеркивается, что оно вызвано ситуацией, которую создала Россия после аннексии Крыма и нападения на Донбасс, поэтому эта процедура может быть введена также против РФ.

Решение об этих жестких санкциях должно быть принято по совместному решению ПАСЕ, Комитета министров и генерального секретаря Совета Европы.

Подробнее об этом - в статье "Санкции без измены Европы: как Украина приблизилась к новой победе над РФ".

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Темы: ЕС Росcия


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