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У Києві невідомі кидали петарди і розмалювали концертний клуб

Середа, 10 квітня 2019, 22:53

У столиці правоохоронці затримали 11 осіб, які кидали петарди в бік охорони, розмалювали фасад будівлі концертного клубу і втекли. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"У чергову частину надійшло повідомлення, що до концертного клубу прибігли близько 40 осіб, почали кидати петарди в бік охорони, розмалювали фасад будівлі і втекли", - йдеться у повідомленні.

На місце приїхали правоохоронці, які і затримали 11 осіб, що можуть бути причетні до правопорушення.

Після надання пояснень на трьох з них склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Водночас, як повідомляє "Громадське", близько 40-50 людей влаштували біля StereoPlaza акцію протесту проти виступів російських виконавців в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
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