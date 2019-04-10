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В Киеве неизвестные бросали петарды и разрисовали концертный клуб

Среда, 10 апреля 2019, 22:53

В столице правоохранители задержали 11 человек, которые бросали петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания концертного клуба и скрылись.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть поступило сообщение, что к концертному клубу прибежали около 40 человек, они начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись", - говорится в сообщении.

На место приехали правоохранители, которые и задержали 11 человек, которые могут быть причастны к правонарушению.

После дачи объяснений на трех из них составили административные материалы за мелкое хулиганство.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

В то же время, как сообщает "Громадське", около 40-50 человек устроили у StereoPlaza акцию протеста против выступлений российских исполнителей в Украине.

Темы: Киевполиция
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