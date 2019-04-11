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ЗМІ: кір з України спричинив спалах у США

Четвер, 11 квітня 2019, 00:47

У деяких районах Нью-Йорка оголосили надзвичайний стан через різкий спалах кору, який як підозрюють, потрапив до США з України.

Про це пише Голос Америки.

З початку цього року у США зафіксували 465 випадків зараження небезпечною інфекцією, майже 170 з них – у штаті Нью-Йорк, округ Рокленд, де живе значна кількість ультра-ортодоксальних євреїв. Це рекордні показники за останні 28 років.

До Нью-Йорка кір прийшов з України, пише The New York Times.

Щороку десятки тисяч хасидів їдуть в Умань на Черкащині святкувати єврейський новий рік. Торік дата припала на початок вересня, і за кілька тижнів потому спалах кору стався в Ізраїлі, а у жовтні хворобу зафіксували у Нью-Йорку.

Видання пише, що додому вірус привезли саме паломники з України.

За даними ЮНІСЕФ, за підсумками минулого року, Україна стала світовим лідером із кількості хворих на кір. На думку ЮНІСЕФ, це свідчить про зведення нанівець прогресу з подолання цього захворювання, якому легко запобігти, але яке може бути смертельно небезпечним.

У вівторок мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив обов'язкову вакцинацію і режим надзвичайного стану у галузі охорони здоров’я.

Хоча більшість релігійних лідерів підтримують вакцинацію, дехто все одно проти.

Причина такої позиції – у неправдивій інформації про неефективність чи навіть шкоду імунізації, пояснює влада.

Навіть попри докази лікарів та науковців, що вакцини ефективні на 97%. Також деякі штати дозволяють батькам не щеплювати дітей через релігійні чи філософські переконання. Там знижується рівень вакцинації, натомість зростає кількість захворювань.

ЮНІСЕФ нагадує, що кір – більш заразне захворювання, ніж Ебола, туберкульоз або грип. Вірус може жити в приміщенні протягом двох годин після того, як інфікована людина залишила його. Він розповсюджується повітряно-крапельним шляхом та ушкоджує дихальні шляхи.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвірусрелігіяУкраїна
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