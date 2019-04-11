СМИ: корь из Украины вызвала вспышку в США

В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, которая как подозревают, попала в США из Украины.

Об этом пишет Голос Америки.

С начала этого года в США зафиксировали 465 случаев заражения опасной инфекцией, почти 170 из них - в штате Нью-Йорк, округ Рокленд, где живет значительное количество ультра-ортодоксальных евреев. Это рекордные показатели за последние 28 лет.

В Нью-Йорк корь пришла из Украины, пишет The New York Times.

Ежегодно десятки тысяч хасидов едут в Умань на Черкасщине праздновать еврейский новый год. В прошлом году дата пришлась на начало сентября, и несколько недель спустя вспышка кори произошла в Израиле, а в октябре болезнь зафиксировали в Нью-Йорке.

Издание пишет, что домой вирус привезли именно паломники из Украины.

По данным ЮНИСЕФ, по итогам прошлого года, Украина стала мировым лидером по числу заболевших корью. По мнению ЮНИСЕФ, это свидетельствует о сведении на нет прогресса по преодолению этого заболевания, которое легко предотвратить, но которое может быть смертельно опасным.

Во вторник мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил обязательную вакцинацию и режим чрезвычайного положения в области здравоохранения.

Хотя большинство религиозных лидеров поддерживают вакцинацию, некоторые все равно против.

Причина такой позиции - в неправдивой информации о неэффективности или даже вреде иммунизации, объясняет власть.

Даже несмотря на доказательства врачей и ученых, что вакцины эффективны на 97%. Также некоторые штаты позволяют родителям не прививать детей по религиозным или философским убеждениям. Там снижается уровень вакцинации, при этом возрастает количество заболеваний.

ЮНИСЕФ напоминает, что корь - более заразное заболевание, чем Эбола, туберкулез или грипп. Вирус может жить в помещении в течение двух часов после того, как инфицированный человек оставил его. Он распространяется воздушно-капельным путем и повреждает дыхательные пути.