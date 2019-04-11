Фріланд: Незважаючи на російську агресію, Україні вдається втілювати реформи

Незважаючи на тривалу російську агресію, Україні вдається втілювати важливі реформи та зберігати відданість демократії

Про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд на засіданні постійного комітету Сенату Канади із закордонних справ та міжнародної торгівлі, повідомляє Укрінформ.

"Незважаючи на тривалу російську агресію у Криму, Керченській протоці та на сході країни, влада та народ України продемонстрували тверду відданість демократії та реформам. Ми відзначаємо їхні постійні зусилля для втілення великої кількості реформ на шляху до членства у НАТО", - сказала Фріланд.

За її словами, саме тому Канада вирішила прийняти третю щорічну конференцію із питань реформ в Україні.

"Захід відбудеться після другого туру президентських виборів та ознаменує важливий момент для об’єднання міжнародної спільноти навколо новообраного демократичного президента України - хоч би хто ним став - та продовження підтримки України у її зусиллях із реформування", - наголосила міністр.

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