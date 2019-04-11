Фриланд: Несмотря на российскую агрессию, Украине удается воплощать реформы
Несмотря на длительную российскую агрессию, Украине удается воплощать важные реформы и сохранять преданность демократии
Об этом заявила глава МИД Канады Фриланд на заседании постоянного комитета Сената Канады по иностранным делам и международной торговле, сообщает Укринформ.
"Несмотря на длительную российскую агрессию в Крыму, Керченском проливе и на востоке страны, власть и народ Украины продемонстрировали твердую приверженность демократии и реформам. Мы отмечаем их постоянные усилия для воплощения большого количества реформ на пути к членству в НАТО ", - сказала Фриланд.
По ее словам, именно поэтому Канада решила принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине.
"Мероприятие состоится после второго тура президентских выборов и ознаменует важный момент для объединения международного сообщества вокруг новоизбранного демократического президента Украины - кто бы им ни стал - и продолжение поддержки Украины в ее усилиях по реформированию", - подчеркнула министр.
Напоминаем:
- В июле в Торонто состоится ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине. Конференция запланирована как трехдневная, она пройдет с 3 по 5 июля, на последний день запланирована встреча высокого уровня. Канадская сторона планирует масштабное событие с объявлением о новых программах помощи Украине.