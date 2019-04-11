Фриланд: Несмотря на российскую агрессию, Украине удается воплощать реформы

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Четверг, 11 апреля 2019, 05:36

Несмотря на длительную российскую агрессию, Украине удается воплощать важные реформы и сохранять преданность демократии

Об этом заявила глава МИД Канады Фриланд на заседании постоянного комитета Сената Канады по иностранным делам и международной торговле, сообщает Укринформ.

"Несмотря на длительную российскую агрессию в Крыму, Керченском проливе и на востоке страны, власть и народ Украины продемонстрировали твердую приверженность демократии и реформам. Мы отмечаем их постоянные усилия для воплощения большого количества реформ на пути к членству в НАТО ", - сказала Фриланд.

По ее словам, именно поэтому Канада решила принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине.

"Мероприятие состоится после второго тура президентских выборов и ознаменует важный момент для объединения международного сообщества вокруг новоизбранного демократического президента Украины - кто бы им ни стал - и продолжение поддержки Украины в ее усилиях по реформированию", - подчеркнула министр.

Напоминаем:

  • В июле в Торонто состоится ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине. Конференция запланирована как трехдневная, она пройдет с 3 по 5 июля, на последний день запланирована встреча высокого уровня. Канадская сторона планирует масштабное событие с объявлением о новых программах помощи Украине.

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Темы: Канада


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