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У Порошенка опублікували ролик, де фура збиває Зеленського

Четвер, 11 квітня 2019, 10:11
У Порошенка опублікували ролик, де фура збиває Зеленського

Штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського порадить кандидату посилити охорону після публікації у Telegram-каналі причетному до президента Петра Порошенка відео, де фура збиває Зеленського.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського. 

"О 21:34 10 квітня на офіційному Telegram-каналі Президента України Петра Порошенка, було опубліковано відео, де фура збиває Володимира Зеленського", - запевнили у штабі Зеленського.

Команда Зеленського вважає, що відео змонтовано на основі останнього рекламного ролика, який вийшов вранці цього ж дня.

У штабі кандидата відзначають, що 7 квітня на офіційній Facebook-сторінці вийшло звернення президента, де він пояснює виборцям про те, що він все зрозумів, усвідомив і тепер зміниться.

"В даному відео Порошенко закликає приєднуватися до нього, а на ролику і в описі до публікації є посилання на його новий сайт euua.org.", - пишуть в Зе!Команді.

 
Порошенко закликає приєднатися до "Європейського майбутнього України"

Посилання на Telegram сайту в Порошенка немає, лише на власний, але після реєстрації на сайті, користувачу приходить СМС з посиланням на Telegram сайту, де опубліковано відео про Зеленського.

 
сайт "Європейське майбутнє України"

"Не зрозуміло, Петро Олексійович насолоджується кадром, як фура збиває Володимира Зеленського, або може він отримує задоволення від білої доріжки, яка з'являється після...", - зазначається на сайті Зеленського.

 
після реєстрації користувачі отримують СМС з посиланням на Telegram

Команда кандидата також зазначила, що після цього відео порекомендує Зеленському посилити охорону.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Адміністрації президента. У відомстві запевнили, що з'ясують, як відео потрапило в телеграм.

 
Telegram "Європейське майбутнє України"

У Telegram сайту під відео було посилання на сторінку у Facebook, наразі допис за посиланням відсутній, однак у соцмережі стверджують, що до відео причетний користувач Денис Любченко, який закликав зареєструватися на сайті.

Любченко стверджує, що відео знайшли на просторах Інтернету.

 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкорекламаагітаціявибори президента 2019
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