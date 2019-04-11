У Порошенко опубликовали ролик, где фура сбивает Зеленского

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского посоветует кандидату усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастном к президенту Петру Порошенко видео, где фура сбивает Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

"В 21:34 10 апреля на официальном Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко, было опубликовано видео, где фура сбивает Владимира Зеленского", - заверили в штабе Зеленского.

Команда Зеленского считает, что видео смонтировано на основе их последнего рекламного ролика, который вышел утром этого же дня.

В штабе кандидата отмечают, что 7 апреля на официальной Facebook-странице вышло обращение президента, где он объясняет избирателям, что он все понял, осознал и теперь изменится.

"В данном видео Порошенко призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org.", - пишут в Зе!Команде.

Порошенко призывает присоединиться к сайту "Европейское будущее Украины"

Ссылки на Telegram сайта у Порошенко нет, лишь на собственный, но после регистрации на сайте, пользователю приходит СМС со ссылкой на Telegram сайта, где опубликовано видео о Зеленском.

сайт "Европейское будущее Украины"

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после ...", - отмечается на сайте Зеленского.

После регистрации пользователи получают СМС со ссылкой на Telegram

Команда кандидата также отметила, что после этого видео порекомендует Зеленскому усилить охрану.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Администрации президента. В ведомстве заверили, что выяснят, как видео попало в телеграмм.

Telegram "Европейское будущее Украины"

В Telegram сайта под видео была ссылка на страницу Facebook, пока сообщение по ссылке отсутствует, однако в соцсети утверждают, что к видео причастен пользователь Денис Любченко, который призывал зарегистрироваться на сайте.

Любченко утверждает, что видео нашли на просторах Интернета.