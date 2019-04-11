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У Порошенко опубликовали ролик, где фура сбивает Зеленского

Четверг, 11 апреля 2019, 10:11
У Порошенко опубликовали ролик, где фура сбивает Зеленского

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского посоветует кандидату усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастном к президенту Петру Порошенко видео, где фура сбивает Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

"В 21:34 10 апреля на официальном Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко, было опубликовано видео, где фура сбивает Владимира Зеленского", - заверили в штабе Зеленского.

Команда Зеленского считает, что видео смонтировано на основе их последнего рекламного ролика, который вышел утром этого же дня.

В штабе кандидата отмечают, что 7 апреля на официальной Facebook-странице вышло обращение президента, где он объясняет избирателям, что он все понял, осознал и теперь изменится.

"В данном видео Порошенко призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org.", - пишут в Зе!Команде.

Порошенко призывает присоединиться к сайту
Порошенко призывает присоединиться к сайту "Европейское будущее Украины"

Ссылки на Telegram сайта у Порошенко нет, лишь на собственный, но после регистрации на сайте, пользователю приходит СМС со ссылкой на Telegram сайта, где опубликовано видео о Зеленском.

 
сайт "Европейское будущее Украины"

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после ...", - отмечается на сайте Зеленского.

После регистрации пользователи получают СМС со ссылкой на Telegram
После регистрации пользователи получают СМС со ссылкой на Telegram

Команда кандидата также отметила, что после этого видео порекомендует Зеленскому усилить охрану.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Администрации президента. В ведомстве заверили, что выяснят, как видео попало в телеграмм.

 
Telegram "Европейское будущее Украины"

В Telegram сайта под видео была ссылка на страницу Facebook, пока сообщение по ссылке отсутствует, однако в соцсети утверждают, что к видео причастен пользователь Денис Любченко, который призывал зарегистрироваться на сайте.

Любченко утверждает, что видео нашли на просторах Интернета.

 

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПорошенкорекламаагитациявыборы президента 2019
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