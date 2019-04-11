Двоє російських поліцейських попросили притулку в Україні – прикордонники
11 квітня у пункті пропуску "Гоптівка" до прикордонників звернулось двоє громадян РФ, які працюють у поліції Росії, з проханням про політичний притулок в Україні.
Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.
За словами громадян Росії, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин в аптеках на ділянці своєї відповідальності
"Росіяни пояснили, що особи, які потрапили в поле їх зору, як співробітників поліції РФ, є стійким злочинним угрупованням, що займається розповсюдженням наркотичних речовин, з чіткою та розгалуженою системою зв’язків серед високопосадовців різного рівня у владних структурах РФ", - йдеться в повідомленні.
Також вони розповіли, що наразі стосовно них на території РФ сфабрикована та розслідується "замовна кримінальна справа".
"Не сподіваючись на справедливе розслідування у зв’язку із замовленням "зверху" вони прийняли рішення втекти з РФ в Україну. Росіяни також зазначили, друзі повідомили їх, що існує реальна загроза їх свободі, здоров’ю та навіть життю", - йдеться в повідомленні.
Наразі прикордонники перевіряють, чи об’єктивна інформація, яку надали росіяни.
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