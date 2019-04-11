Двое российских полицейских попросили убежища в Украине – пограничники

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Четверг, 11 апреля 2019, 09:34

11 апреля в пункте пропуска "Гоптовка" к пограничникам обратились двое граждан РФ, работающих в полиции России, с просьбой о политическом убежище в Украине.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

По словам граждан России, они стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности.

"Россияне объяснили, что лица, которые попали в поле их зрения, как сотрудников полиции РФ, являются устойчивой преступной группировкой, занимающейся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ", - говорится в сообщении.

Также они рассказали, что сейчас в отношении их на территории РФ сфабриковано и расследуется "заказное уголовное дело".

"Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом "сверху" они приняли решение бежать из РФ в Украину. Россияне также отметили, что друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни", - говорится в сообщении.

Сейчас пограничники проверяют, объективна ли информация, которую предоставили граждане РФ.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба Росcия


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