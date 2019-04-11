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Поліція викрила велике наркоугрупування: 32 затриманих

Четвер, 11 квітня 2019, 10:30

Правоохоронці припинили діяльність потужної злочинної організації, яка займалася виготовленням та розповсюдженням особливо небезпечних наркотиків на території 13 областей України, 32 осіб затримали.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Відзначається, що інформація про групу осіб, яка виготовляла важкі наркотики, надійшла до поліції у 2018 році. За цими матеріалами розпочали кримінальне провадження.

Під час розслідування з'ясувалося, що до кримінального бізнесу причетні понад 80 осіб, в переважній більшості – уродженці Одещини, Миколаївщини та Чернігівщини.

Організатором наркоугруповання був 27-річний раніше судимий за незаконні операції з наркотиками уродженець Одеської області, мешканець Києва. 

 

Його правою рукою 23-річний земляк, який нині теж мешкає у столиці. До "бізнесу" він  залучив всю свою родину.

Вирощування конопель, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалося у теплицях та нарколабораторіях на території Одеської, Кіровоградської, Миколаївської та Рівненської областей. 

Злочинна організація розповсюджувала наркотовар на території Сумської, Одеської, Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Харківської та Чернігівської областей України. 

 

Збували наркотики за допомогою чат-бота в одному з месенджерів.

"Встановлені наразі "закладчики" – молоді люди, віком від 17 до 25 років, серед яких і хлопці, і дівчата. Батьки цих осіб, в переважній більшості, знали про кримінальний заробіток своїх дітей та навіть сприяли їм, зберігаючи вдома товар", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками щомісячний обіг кримінального товару складав 10 мільйонів гривень. 

 

Правоохоронцям також відомо про випадок, коли після вживання придбаної у викритої групи наркотичної продукції, особа померла.

Для припинення діяльності наркоугруповання задіяли тисячу правоохоронців, а також прикордонників.

Вони провели майже 170 обшуків у різних областях, вилучили більше 1 тонни прекурсорів, майже тисячу пігулок Екстазі, 57 кілограмів марихуани, 41 кілограм амфетаміну, 3,2 кілограми метадону, майже 100 грамів кокаїну та кущі конопель.

Також вилучено банківські картки, мобільні телефони та оргтехніку, зброю, набої, бойову гранату, готівку у різній валюті, еквівалентом у 3,5 мільйони гривень. 

Правоохоронці затримали 32 учасника злочинної організації, серед яких – лідер та головні фігуранти.

Наразі поліція працює над встановленням та затриманням інших членів угруповання. 

"Зловмисникам вже оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 (вчинення злочину групою осіб) ч.3 ст.307 (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів) ККУ", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: поліціякримінал
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