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Полиция разоблачила большую наркогруппировку: 32 задержанных

Четверг, 11 апреля 2019, 10:30

Правоохранители пресекли деятельность мощной преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных наркотиков на территории 13 областей Украины, 32 человека задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что информация о группе лиц, которая производила тяжелые наркотики, поступила в полицию в 2018 году. По этим материалам начали уголовное производство.

В ходе расследования выяснилось, что к уголовному бизнесу причастны более 80 человек, в подавляющем большинстве – уроженцы Одесской, Николаевской и Черниговской области.

 

Организатором наркогруппировки был 27-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками уроженец Одесской области, житель Киева.

Его правой рукой был 23-летний земляк, который ныне тоже живет в столице. К "бизнесу" он привлек всю свою семью.

Выращивание конопли, изготовления наркотических средств и психотропных веществ осуществлялось в теплицах и нарколабораториях на территории Одесской, Кировоградской, Николаевской и Ровенской областей.

Преступная организация распространяла наркотовар на территории Сумской, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областей Украины.

 

Продавали наркотики с помощью чат-бота в одном из мессенджеров.

"Установленные сейчас "закладчикы" – молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, среди которых и парни, и девушки. Родители этих лиц, в подавляющем большинстве, знали о криминальном заработке своих детей и даже способствовали им, сохраняя дома товар", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам ежемесячный оборот уголовного товара составлял 10 миллионов гривен.

 

Правоохранителям также известно о случае, когда после употребления приобретенной у разоблаченной группы наркотической продукции, человек умер.

Для прекращения деятельности наркогруппировки задействовали тысячу правоохранителей, а также пограничников.

Они провели почти 170 обысков в различных областях, изъяли более 1 тонны прекурсоров, почти тысячу таблеток экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 кг амфетамина, 3,2 килограмма метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли.

Также изъяли банковские карточки, мобильные телефоны и оргтехнику, оружие, патроны, боевую гранату, наличные в разной валюте, эквивалентом в 3,5 миллиона гривен.

Правоохранители задержали 32 участника преступной организации, среди которых – лидер и главные фигуранты.

Сейчас полиция работает над установлением и задержанием других членов группировки.

"Злоумышленникам уже объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц) ч.3 ст .307 (незаконное производство, изготовление или сбыт наркотических средств) УК", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: полициякриминал
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