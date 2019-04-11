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З'явилися перші рейтинги Зеленського і Порошенка на другий тур

Четвер, 11 квітня 2019, 11:14
З'явилися перші рейтинги Зеленського і Порошенка на другий тур

За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4%  респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг".

За словами заступника директора "Рейтингу" Любомира Мисіва, якщо відняти тих виборців, які не визначилися і не будуть голосувати і змоделювати результати виборів, то найбільше голосів набирає Зеленський.

"Якби прийшли всі виборці проголосувати, то результат був би такий - 71,4% проголосували би за Володимира Зеленського і 28,6% - за Порошенка", - заявив Мисів.

 

Зазначається, що серед усіх опитаних, відповідаючи на питання: "За кого з цих кандидатів ви голосуватимете у другому турі виборів президента?",  51% респондентів відповіли, що проголосували би за Зеленського, а 21% - за Порошенка, 18% не визначилися і 10% сказали, що не будуть брати участь у голосуванні.

 

"Якщо поглянути на динаміку цієї електоральної пари, то ми бачимо, що електоральний показник Володимира Зеленського постійно зростає, а рейтинг діючого президента Петра Порошенка по суті залишається незмінним і фіксується на рівні 20%", - сказав Мисів.

За його словами, Зеленський лідирує у всіх вікових групах, навіть у найстаршій, щодо регіональних особливостей, то він додав, що найбільше за екс-шоумена планують голосувати на Сході та Півдні, а також він перемагає у Центрі і конкурує з Порошенком у Західній Україні.

Опитування було проведено з 5 по 10 квітня серез 3 тисяч жителів України віком від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

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Нагадаємо:

  • Перший тур президеньский виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 30% виборців та Петро Порошенко, якому віддали свої голоси близько 16% українців.
  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийвибори президента 2019опитування
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