Появились первые рейтинги Зеленского і Порошенко на второй тур

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Четверг, 11 апреля 2019, 11:14

За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% респондентов, которые определились с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 28,6% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Социологической группой "Рейтинг".

По словам заместителя директора "Рейтинга" Любомира Мысива, если вычесть тех избирателей, которые не определились и не будут голосовать и смоделировать результаты выборов, то больше всего голосов набирает Зеленский.

"Если бы пришли все избиратели проголосовать, то результат был бы такой: 71,4% проголосовали бы за Владимира Зеленского и 28,6% - за Петра Порошенко", - заявил Мысив.

 

Отмечается, что среди всех опрошенных, отвечая на вопрос: "За кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов президента?",  51% респондентов ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21% - за Порошенко, 18% не определились и 10% сказали , что не будут принимать участие в голосовании.

 

"Если посмотреть на динамику этой электоральной пары, то мы видим, что электоральный показатель Владимира Зеленского постоянно растет, а рейтинг действующего президента Петра Порошенко по сути остается неизменным и фиксируется на уровне 20%", - сказал Мысив.

По его словам, Зеленский лидирует во всех возрастных группах, даже в самой старшей. Относительно региональных особенностей, то он добавил, что больше всего за шоумена планируют голосовать на Востоке и Юге, а также он побеждает в Центре и конкурирует с Порошенко в Западной Украине.

Опрос был проведен с 5 по 10 апреля серез 3 тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним:

  • Первый тур президеньский выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский выборы президента 2019 опрос


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