Розпуста під вивіскою масажу: Росіянин тримав у Києві 6 борделів

У Києві оперативники викрили шість борделів, які працювали під виглядом масажних салонів, а належали росіянину та його дружині.

Як повідомляє столична поліція, "подружжя організувало діяльність місць розпусти, де близько 50 жінок надавали послуги сексуального характеру".

У рамках операції "Мігрант" працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, отримали оперативну інформацію щодо функціонування борделів у Києві та в Київській області.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Як розповів т. в. о. начальника відділу управління боротьби з торгівлею людьми Олексій Гаврилюк, слідчі провели 11 обшуків, під час яких вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.

"Ми встановили, що громадянин Російської Федерації зі своєю дружиною організували секс-бізнес, влаштувавши під виглядом масажних салонів місця розпусти. Також із ними спільно працювали троє диспетчерів, які приймали замовлення від клієнтів", – заявив він.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники розміщували рекламні оголошення на одному із сайтів.

За годину еротичних послуг клієнти платили від 800 до 1000 гривень, із них жінки отримували 40%, а організатори – 60%.

"Сімейну пару, які координували функціонування борделів, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам загрожує до 7 років ув’язнення", – сказав Гаврилюк.