Разврат под вывеской массажа: Россиянин держал в Киеве 6 борделей

В Киеве оперативники разоблачили шесть борделей, работавших под видом массажных салонов, которые принадлежали россиянину и его жене.

Как сообщает столичная полиция, "супруги организовали деятельность притонов, где порядка 50 женщин оказывали услуги сексуального характера".

В рамках операции "Мигрант" сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили оперативную информацию о функционировании борделей в Киеве и в Киевской области.

Следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 УК (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Как рассказал в. и. о. начальника отдела управления по борьбе с торговлей людьми Алексей Гаврилюк, следователи провели 11 обысков, во время которых изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки.

"Мы установили, что гражданин Российской Федерации со своей женой организовали секс-бизнес, устроив под видом массажных салонов места разврата. Также с ними совместно работали трое диспетчеров, которые принимали заказы от клиентов", – заявил он.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники размещали рекламные объявления на одном из сайтов.

За час эротических услуг клиенты платили от 800 до 1000 гривен, из них женщины получали 40%, а организаторы – 60%.

"Семейную пару, которая координировала функционирование борделей, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы", – сказал Гаврилюк.