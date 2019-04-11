Кононенка викликали на допит у НАБУ

Національне антикорупційне бюро викликало на допит соратника президента і заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів.

Про це НАБУ повідомило журналістам "Радіо Свобода", дати не уточнено.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю соратника президента Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.

"З урахуванням відомостей, викладених у розслідуванні, Національним бюро викликано на допит осіб, які згадуються у відповідному сюжеті, у тому числі Кононенка І.В, Суркіса Г.М, Суркіса І.Р", – зазначено у відповіді НАБУ на запит журналістів "Радіо Свобода".

Після виходу розслідування "П. дав добро" редакція на запит НАБУ передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком і братами Суркісами – згодом їх долучили до матеріалів офіційного розслідування.

"Схеми" звернулися до всіх фігурантів телефонних розмов.

Брати Суркіси не відповіли на запит журналістів.

Ігор Кононенко не відповідав на дзвінки з проханням про коментар і на повідомлення зі списком запитань. Після виходу розслідування він анонсував позов проти "Радіо Свобода" до закордонного суду і скасував обіцяне інтерв’ю.

Президент Петро Порошенко попри численні прохання не коментував "Схемам" дані про причетність свого соратника Кононенка до діяльності компанії ПАТ "Енергомережа" та її очільника Дмитра Крючкова. Але тепер заявив, що не знав про це.

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