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Кононенко вызвали на допрос в НАБУ

Четверг, 11 апреля 2019, 12:20

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Об этом НАБУ сообщил журналистам "Радио Свобода", даты не уточняются.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.

"С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В., Суркис Г.М., Суркис И.Р", – говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов "Радио Свобода".

После выхода расследования "П. дал добро" редакция по запросу НАБУ передала детективам записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркисами – впоследствии их приобщили к материалам официального расследования.

"Схемы" обратились ко всем фигурантам телефонных разговоров.

Братья Суркисы не ответили на запрос журналистов.

Игорь Кононенко не отвечал на звонки с просьбой о комментарии и на сообщения со списком вопросов. После выхода расследования он анонсировал иск против "Радио Свобода" в зарубежный суд и отменил обещанное интервью.

Президент Петр Порошенко, несмотря на многочисленные просьбы, не комментировал "Схемам" данные о причастности своего соратника Кононенко к деятельности компании ОАО "Энергосети" и ее руководителя Дмитрия Крючкова. Но теперь заявил, что не знал об этом.

Напомним:

  • Редакция "Схем" получила записи разговоров весны-лета 2015 года, на которых бизнесмен и экс-глава правления компании "Энергосети" Крючков, которого НАБУ разыскивает теперь за вывод сотен миллионов гривен из "Запорожьеоблэнерго", обсуждает схему.
  • Для верификации телефонных разговоров "Схемы" передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.
  • Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.
  • На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.
  • НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что Крючков и другие лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КононенкоНАБУкоррупциякриминалПорошенко
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