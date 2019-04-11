Кононенко вызвали на допрос в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Об этом НАБУ сообщил журналистам "Радио Свобода", даты не уточняются.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.

"С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В., Суркис Г.М., Суркис И.Р", – говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов "Радио Свобода".

После выхода расследования "П. дал добро" редакция по запросу НАБУ передала детективам записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркисами – впоследствии их приобщили к материалам официального расследования.

"Схемы" обратились ко всем фигурантам телефонных разговоров.

Братья Суркисы не ответили на запрос журналистов.

Игорь Кононенко не отвечал на звонки с просьбой о комментарии и на сообщения со списком вопросов. После выхода расследования он анонсировал иск против "Радио Свобода" в зарубежный суд и отменил обещанное интервью.

Президент Петр Порошенко, несмотря на многочисленные просьбы, не комментировал "Схемам" данные о причастности своего соратника Кононенко к деятельности компании ОАО "Энергосети" и ее руководителя Дмитрия Крючкова. Но теперь заявил, что не знал об этом.

Напомним: