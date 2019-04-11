Трохи більше половини українців очікують покращення після виборів

Після першого туру президентських виборів позитивні очікування українців зросли у 1,5 раза.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг" 11 квітня.

"52% опитаних очікують покращення ситуації в країні у результаті президентських виборів", – йдеться в даних.

Зазначаються, що 25% респондентів не мають жодних сподівань на зміни, ще 7% – взагалі очікують погіршення.

За даними соціологів, відносно більше тих, хто вірить в оптимістичний сценарій розвитку після виборів, серед мешканців Півдня, молодших опитаних та виборців Зеленського.