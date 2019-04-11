Трохи більше половини українців очікують покращення після виборів

5119 переглядів
Четвер, 11 квітня 2019, 12:35

Після першого туру президентських виборів позитивні очікування українців зросли у 1,5 раза.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг" 11 квітня.

"52% опитаних очікують покращення ситуації в країні у результаті президентських виборів", – йдеться в даних.

 

Зазначаються, що 25% респондентів не мають жодних сподівань на зміни, ще 7% – взагалі очікують погіршення.

За даними соціологів, відносно більше тих, хто вірить в оптимістичний сценарій розвитку після виборів, серед мешканців Півдня, молодших опитаних та виборців Зеленського.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори президента 2019 соціологія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Віра у перемогу Порошенка впала до 17% – опитування 11 квітня 2019, 12:17
У Порошенка кажуть, що Зеленський відмовився від дебатів на стадіоні 14 квітня 11 квітня 2019, 12:16
У штабі Зеленського вже пропонують дебати з Порошенком через телеміст 11 квітня 2019, 12:04
Усі новини
Головні новини
15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"
Гройсман: До парламентських виборів готовий
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Порошенко кличе Зеленського на ICTV
Усі новини
Фото

Як змінювались ідеали чоловічої краси за 150 років

тест

Що ви знаєте про секс та свої ерогенні зони

мода

Зараз хайп на спортивне, підтягнуте тіло