Чуть больше половины украинцев ожидают улучшения после выборов

После первого тура президентских выборов позитивные ожидания украинцев выросли в 1,5 раза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные социологической группой "Рейтинг" 11 апреля.

"52% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов", – говорится в данных.

Указывается, что 25% респондентов не имеют никаких надежд на изменения, еще 7% - ожидают ухудшения ситуации.

По данным социологов, относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей Юга болем младших опрошенных и избирателей Зеленского.