Чуть больше половины украинцев ожидают улучшения после выборов
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Четверг, 11 апреля 2019, 12:35
После первого тура президентских выборов позитивные ожидания украинцев выросли в 1,5 раза.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные социологической группой "Рейтинг" 11 апреля.
"52% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов", – говорится в данных.
Указывается, что 25% респондентов не имеют никаких надежд на изменения, еще 7% - ожидают ухудшения ситуации.
По данным социологов, относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей Юга болем младших опрошенных и избирателей Зеленского.
Украинская правда
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