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Чуть больше половины украинцев ожидают улучшения после выборов

Четверг, 11 апреля 2019, 12:35

После первого тура президентских выборов позитивные ожидания украинцев выросли в 1,5 раза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные социологической группой "Рейтинг" 11 апреля.

"52% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов", – говорится в данных.

 

Указывается, что 25% респондентов не имеют никаких надежд на изменения, еще 7% - ожидают ухудшения ситуации.

По данным социологов, относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей Юга болем младших опрошенных и избирателей Зеленского.

 

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019социология
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