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Засновника Wikileaks Ассанжа затримали в Лондоні

Четвер, 11 квітня 2019, 12:58

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в Лондоні.

Про це повідомляє прес-служба Скотленд Ярду.

"Джуліан Ассанж сьогодні, в четвер, 11 квітня, був заарештований співробітниками Управління столичної поліції в Посольстві Еквадору за ордером, виданим Вестмінстерським магістратним судом 29 червня 2012 року за відмову з'явитися до суду", - йдеться у повідомленні.

Ассанджа помістили під варту в центральному поліцейському відділенні Лондона, де він залишиться до того, як постане перед Вестмінстерським магістратним судом якнайшвидше.

Поліція була зобов'язана виконати ордер суду і була викликана в посольство послом після того, як еквадорський уряд відмінив його притулок.

Нагадаємо: 

  • Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року. 
  • Він втік з-під застави у 2012 році, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у згвалтуванні, яке він заперечує. Ассанж попросив про притулок в Еквадору, оскільки побоювався екстрадиції до США, де проти нього йшло розслідування через розголошення секретної інформації в матеріалах WikiLeaks.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяарештСША
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