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Основателя Wikileaks Ассанжа задержали в Лондоне

Четверг, 11 апреля 2019, 12:58

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне.

Об этом сообщает пресс-служба Скотланд Ярда.

"Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Управления столичной полиции в посольстве Эквадора на основании ордера, выданного Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за отказ явиться в суд", - говорится в сообщении.

Ассанжа поместили под стражу в центральном полицейском отделении Лондона, где он останется до того, как предстанет перед Вестминстерским судом.

Полиция была обязана выполнить ордер суда и была вызвана в посольство послом после того, как эквадорское правительство отменил решение о его убежище.

Напомним: 

  • Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
  • Он сбежал из-под залога в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицает. Ассанж попросил об убежище у Эквадора, поскольку опасался экстрадиции в США, где против него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks.

Европейская правда

Темы: ВеликобританияарестСША
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