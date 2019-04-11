Основателя Wikileaks Ассанжа задержали в Лондоне
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне.
Об этом сообщает пресс-служба Скотланд Ярда.
"Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Управления столичной полиции в посольстве Эквадора на основании ордера, выданного Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за отказ явиться в суд", - говорится в сообщении.
Ассанжа поместили под стражу в центральном полицейском отделении Лондона, где он останется до того, как предстанет перед Вестминстерским судом.
Полиция была обязана выполнить ордер суда и была вызвана в посольство послом после того, как эквадорское правительство отменил решение о его убежище.
Напомним:
- Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
- Он сбежал из-под залога в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицает. Ассанж попросил об убежище у Эквадора, поскольку опасался экстрадиции в США, где против него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks.
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