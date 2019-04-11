Кремль шантажує інші Церкви, щоб вони не визнали ПЦУ – Епіфаній

Росія задіяла усі можливі засоби, щоби Православні церкви якомога довше не визнавали Українську церкву.

Про це у четвер на прес-конференції у Львові заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає Risu.org.

"Зараз ми добиваємося визнання нашого автокефального статусу. Але, на жаль, з боку російської держави і РПЦ бачимо тотальний спротив. На рівні держави і на рівні Церкви ведуться перемовини з іншими Православними церквами. Декого лякають, декого спонукають, на інших певною мірою впливають, бо до цього часу РПЦ мала вплив на Помісні церкви", - повідомив першоєрарх.

Епіфаній вважає, що спроби заблокувати визнання ПЦУ приречені на поразку.

"Розколу у зв’язку з українським питання у світовому православ’ї не станеться", - заявив він.

"Не справившись із завданням, яке було поставлено РФ перед РПЦ: не допустити автокефалії та надання томосу Українській Церкві, вони намагаються зараз привнести розкол у світове православ’я. Тобто поділити ту частину православних, які підтримують Російську Церкву і ту частину, яка підтримує Вселенського Патріарха. Я вірю, що цього розколу не буде. Вже зараз ми бачимо, що думки тих Церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, трансформується", - зазначив він.

За словами митрополита, рано чи пізно ПЦУ визнають усі Церкви.

"Пройшло небагато часу, всього три місяці, з часу отримання томосу, тому вірю, що поступово Церква за Церквою будуть нас визнавати. Але залишаться такі, які не визнають ПЦУ. Напевно, що останньою буде РПЦ, яка ніколи не змириться з тим, що ми отримали автокефалію", - підкреслив предстоятель ПЦУ.

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