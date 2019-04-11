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Кремль шантажирует другие Церкви, чтобы они не признали ПЦУ – Епифаний

Четверг, 11 апреля 2019, 13:56

Россия задействовала все возможные средства, чтобы Православные церкви как можно дольше не признавали Украинскую церковь.

Об этом в четверг на пресс-конференции во Львове заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает Risu.org.

"Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статуса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и РПЦ видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне Церкви ведутся переговоры с другими Православными церквами. Некоторых пугают, некоторых побуждают, на других в определенной степени влияют, потому что до сегодня РПЦ имела влияние на Поместные церкви", - сообщил первоиерарх.

Епифаний считает, что попытки заблокировать признание ПЦУ обречены на поражение.

"Раскола в связи с украинским вопросом в мировом православии не произойдет", - заявил он.

"Не справившись с задачей, которая была поставлена ​​РФ перед РПЦ: не допустить автокефалии и предоставления томоса Украинской Церкви, они пытаются сейчас привнести раскол в мировое православие. То есть разделить ту часть православных, которые поддерживают Русскую Церковь и ту часть, которая поддерживает Вселенского Патриарха. Я верю, что этого раскола не будет. Уже сейчас мы видим, что мнения тех Церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, трансформируется", - отметил он.

По словам митрополита, рано или поздно ПЦУ признают все Церкви.

"Прошло немного времени, всего три месяца, с момента получения томоса, поэтому верю, что постепенно Церковь за Церковью будут нас признавать. Но останутся такие, которые не признают ПЦУ. Наверное, последней будет РПЦ, которая никогда не смирится с тем, что мы получили автокефалию", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

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Темы: церковьРосcиявойна
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