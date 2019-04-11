У поліції спіймали "вовка в овечій шкурі", який шпигував для РФ

Співробітники Служби безпеки викрили співробітника управління Національної поліції в Харківській області на співпраці з генштабом Збройних сил Росії.

Про це на брифінгу заявив представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк, повідомляє прес-служба.

"Українського поліцейського під час перебування у російському місті Бєлгород завербував кадровий офіцер ГУ ГШ ЗС РФ на основі лояльного ставлення до політики влади РФ", - стверджують в СБУ.

За словами правоохоронця, цей російський розвідник перебував на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей у складі збройних сил РФ та формував агентурні мережі з громадян України.

Український силовик особисто зустрічався з російським вербувальником на території Бєлгородської області Російської Федерації.

Відзначається, що поїздки він приховував перед оточенням під легендою, що нібито відвідує родичів.

"Співробітник Нацполіції використовував своє службове становище для збору і передачі своєму російському куратору таємної інформації, яка циркулює у Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції", - повідомили в СБУ.

Зокрема, правоохоронець надавав куратору відомості про дислокацію і мобілізаційну готовність військових підрозділів і силових структур на території Харківської області, у тому числі задіяних у проведенні антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України.

9 квітня зловмисника затримали, а під час проведення обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили докази його діяльності, зокрема магнітні носії інформації з грифом обмеження доступу, а також комп’ютер, на якому оброблялися, зберігалися і передавалися відомості.

"Йдеться про інформацію з грифом "Таємно" і "Для службового користування", ‒ зазначив Настюк.

Поліцейський передавав куратору дані про склад сил, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, укомплектування частин служби охорони порядку, мобілізаційні плани спецформувань Нацполіції.

Також повідомляється, що він здійснював збір і узагальнення інформації про патріотично налаштованих мешканців Харківського регіону. Таку "підбірку" матеріалів він назвав "Нацисти та їх посібники у м. Харків".

"Тут є повні установочні дані, ідентифікатори зв’язку, адреси проживання, сторінки у соцмережах стосовно понад п’ятисот українських громадян. Це і активісти громадських-політичних об’єднань, волонтерських рухів, добровольці Національної гвардії, учасники АТО та інші", ‒ сказав представник СБУ.

Наразі затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.