В полиции поймали "волка в овечьей шкуре", который шпионил для РФ

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Четверг, 11 апреля 2019, 14:15

Сотрудники Службы безопасности разоблачили сотрудника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на сотрудничестве с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России.

Об этом на брифинге заявил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, сообщает пресс-служба.

"Украинского полицейского во время пребывания в российском городе Белгород завербовал кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ на основе лояльного отношения к политике власти РФ", - утверждают в СБУ.

 

По словам правоохранителя, этот российский разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе вооруженных сил РФ и формировал агентурные сети из граждан Украины.

Украинский силовик лично встречался с российским вербовщиком на территории Белгородской области Российской Федерации.

 

Отмечается, что поездки он скрывал перед окружением под легендой, что якобы посещает родственников.

"Сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи своему российскому куратору секретной информации, циркулирующей в Министерстве внутренних дел и Нацполиции", - сообщили в СБУ.

 

В частности, полицейский оказывал куратору сведения о дислокации и мобилизационной готовности воинских подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, в том числе задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины.

 

9 апреля злоумышленника задержали, а во время проведения обыска по месту его жительства правоохранители изъяли доказательства его деятельности, в частности магнитные носители информации с грифом ограниченого доступа, а также компьютер, на котором обрабатывались, хранились и передавались сведения.

"Речь идет об информации с грифом "Секретно" и "Для служебного пользования", - отметил Настюк.

Полицейский передавал куратору данные о составе сил, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, укомплектование частей службы охраны порядка, мобилизационные планы спецформирований Нацполиции.

 

Также сообщается, что он осуществлял сбор и обобщение информации о патриотически настроенных жителях  Харьковского региона. Такую "подборку" материалов он назвал "Нацисты и их пособники в г. Харьков".

"Здесь есть полные установочные данные, идентификаторы связи, адреса проживания, страницы в соцсетях относительно более пятисот украинских граждан. Это и активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии, участники АТО и другие", - сказал представитель СБУ.

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: полиция СБУ Росcия шпионаж


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