У Зеленського висловились щодо можливості переговорів з ОРДЛО

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Четвер, 11 квітня 2019, 14:57

У команді кандидата в президенти Володимира Зеленського заявляють, не ведуть і не збираються вести переговори з терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР", і що на автономію частини Донбасу не погодяться.

Про це повідомив член команди Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на питання, чи можливі переговори з самопроголошеними адміністраціями у Донецьку і Луганську.

"Ми такі переговори, звичайно, не ведемо. Вести переговори чи тиснути треба на тих, хто може ухвалювати рішення", - сказав Разумков.

Він додав, що так звані адміністрації "ДНР" і "ЛНР" не є суб'єктами переговорного процесу, вони лише "говорящі голови", адже всі ключові рішення ухвалюються у РФ.

"Тому переговори з ними – це, м'яко кажучи, малоефективно", - сказав представник Зе-команди.

На уточнююче питання, чи допустимо вести з ними переговори, Разумков сказав:

"Сьогодні це терористичні організації, і є міжнародна практика з цього питання".

Коментуючи заяву голови політради "Опозиційної платформи – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука про те, що на повернення частини Донбасу в Україну на правах автономії за його програмою нібито погодилися і в Донецьку, і Луганську, і навіть у Москві, Разумков сказав:

"У такому форматі на цих територіях не буде відновлена українська влада. Зеленський окреслив червоні лінії, за які він не перейде: ми ніколи не будемо здавати в оренду, дарувати чи продавати свої території (а Крим і Донбас – це територія України), так само як і своїх людей".

Нагадаємо:

  • У грудні 2018 року шоумен Володимир Зеленський заявляв, що з Росією щодо Донбасу "доведеться домовлятися".
  • Напередодні першого туру виборів кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що в питанні повернення окупованих Криму і Донбасу вважає прийнятними компроміси щодо культурно-мовних особливостей цих регіонів.

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Теми: Зеленський Донбас Росія


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