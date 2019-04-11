У Зеленского высказались о возможности переговоров с ОРДЛО

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляют, не ведут и не собираются вести переговоры с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР", и на автономию части Донбасса не согласятся.

Об этом сообщил член команды Зеленского Дмитрий Разумков интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры с самопровозглашенными администрациями в Донецке и Луганске.

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения", - сказал Разумков.

Он добавил, что так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, они только "говорящие головы", потому что все ключевые решения принимаются в РФ.

"Поэтому переговоры с ними – это, мягко говоря, малоэффективно", - сказал представитель Зе-команды.

На уточняющий вопрос, допустимо ли вести с ними переговоры, Разумков сказал:

"Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу".

Комментируя заявление председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука о том, что на возврат части Донбасса в Украину на правах автономии по его программе якобы согласились и в Донецке, и Луганске, и даже в Москве, Разумков сказал:

"В таком формате на этих территориях не будет возобновлена ​​украинская власть. Зеленский очертил красные линии, за которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс – это территория Украины), так же как и своих людей".

Напомним: